Patricia Pardo conecta con Ana Rosa: "Ya he pasado esa primera etapa en la que estaba muy nerviosa ahora estoy más tranquila"

"Es un sacrificio estar en casa, pero que todos los sacrificios sean este. Siempre nos quejamos de que no pasamos tiempo con los niños o de que no podemos hacer cosas en casa, por eso prefiero ver esto como una oportunidad. Creo que ya he pasado esa primera etapa en la que estábamos realmente nerviosos y ahora estamos más tranquilos. Lo estoy pasando un poquito mejor. Os echo mucho de menos y me gustaría estar allí, pero es necesario y es por el bien de todos", ha explicado desde su casa.