Patricia Pardo despide 2020 con lágrimas en los ojos y el apóstol Santiago escondido en su escote

El amuleto de la periodista para empezar el 2021

"Cada uno puede hacer lo que quiera, yo llevo un amuleto y lo voy a llevar el año que viene porque es año santo 2021" , así empezaba la despedida de la sección y contestaba la periodista a la pregunta de lo que hay que hacer para entrar con buen pie al año 2021. Aclarando que tan solo lo hará con este amuleto y el lugar donde lo esconde entre risas: "Si ya lo sabe la gente donde lo llevo, si lo he dicho 12.000 veces" "lo llevo aquí escondido" , señalándose al pecho y explicando que lleva "al apóstol" y "que solo lleva un amuleto porque no necesita más".

La despedida y emoción de Patricia Pardo

Tras esto, los invitados a la mesa de este último programa daban unas palabras para esta fin de año y comienzo de uno nuevo: "Quiero mandar un abrazo a mis padres, hace seis meses que no ven a sus nietos". "Mucho tiempo ver a la familia y por lo tanto es ese, que todo vuelva a la normalidad cuanto antes". "Un recuerdo especial para las familias que han perdido a sus seres queridos". Bonitas declaraciones que concluía Patricia Pardo: "Me sumo a esos agradecimientos y me gustaría pedirle al 2021 como deseo para esta sección mucha salud para todo el mundo y sobre todo que nos devuelve a Jero Boloix, me encantaría volver a verte aquí". Pidiendo así que pueda volver el querido colaborador al programa y lo que le hacía romperse: "ya no puedo".