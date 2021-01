Patricia Pardo, rota de emoción por la sorpresa que le ha dado su hermana, a la que no ve desde el pasado verano

La periodista lleva sin ver a su hermana y a su sobrino desde junio y han querido estar en directo con ella

Patricia ha pedido a los Reyes ver a su familia cuanto antes y el programa ha concedido su deseo

Los Reyes Magos ya han llegado a Madrid, así lo anunciaba la reportera de 'El Programa de Ana Rosa' y con esta noticia aprovechaba para preguntarle a Patricia Pardo sobre sus solicitudes para este día tan mágico: "¿Tú que le has pedido a los reyes?". A lo que la presentadora contestaba que su deseo para este día "es ver a mi familia lo antes posible". Lo que no podía imaginarse es que el programa iba a hacer sus sueños realidad, dándole una sorpresa con la que no iba a poder evitar emocionarse.

Patricia Pardo alucina con el regalo de reyes del programa

"No me lo puedo creer", así reaccionaba Patricia cuando aparecían Tamara, su hermana y su sobrino a través de una videollamada en pantalla. La periodista, visiblemente emocionada, mostraba su amor por Manuel, el hijo de su hermana: "Ay, que guapo es mi sobrino, es el niño más guapo del mundo, que además es mi ahijado". Y no daba crédito con la presencia de parte de su familia en televisión: "No me puedo creer que estés aquí, mi hermana es la persona más tímida que hay sobre la faz de la tierra".

Tamara le manda un bonito mensaje a la periodista

Tamara ha aprovechado y le ha mandado un bonito mensaje: "Sabes que te queremos un montón, que te echamos de menos, pero como dice mamá, ella no quiere ver a sus nietos esta Navidad, quiere verlos siempre que quiera". Que Patricia ha querido devolverle: "Os quiero muchísimo, estoy deseando veros". Y explicaba que con toda la situación sanitaria no ha podido verles "desde el mes de junio", lo que preocupa a la periodista. Pero su hermana ha querido tranquilizarla: "Nosotros te vemos todos los días, no te apenes porque digas: 'mi sobrino no me conoce porque lo he visto muy pocas veces', él te ve todos los días".

Momentazo en directo