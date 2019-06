Las redes sociales, el nuevo ‘coto de caza’ de los pederastas

Comienza a hablar con un hombre de 52 años, el cual aunque vive a 600 kilómetros no duda en hablar de ir al día siguiente. “Mañana me despertare a las 4 de la mañana para estar ahí a las 10:30”, le dice el pederasta a nuestra reportera, el cual se muestra muy ansioso en todo momento, aunque sabe que lo que hace no es legal. "Me estoy arriesgando mucho, porque eres menor”, le confesaba el hombre de 52 años.