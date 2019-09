Isa Pantoja se posiciona en la polémica del pijama de Sofía y Gloria Camila: "Jamás me pondría el pijama de una ex"

Con cierto tono de ironía, Joaquín Prat ha asegurado que se creía la excusa de Sofía al decir que no había ningún pijama en la casa y por eso usó el de Gloria Camila. Isa Pantoja también se ha pronunciado: "Yo jamás me pondría el pijama de una ex de mi novio y le preguntaría que por qué lo sigue teniendo".