Policías Nacionales, acusados de ser 'okupas'

Desde 1964 varias familias llevan viviendo en este bloque de pisos, los cuales pertenecen a la Dirección General de la Policía, y que tras 55 años, han recibido una notificación de que deberán de abandonar la vivienda antes del 17 de agosto. “Tengo 74 años, y que de la noche a la mañana venga un señor y te diga que tienes que irte de tu casa”, comenta uno de los afectados, que no entienden que tras muchos años tengan que abandonar sus hogares. Las razones que les han dado es que están ocupando una vivienda, ya que al estar jubilados, estos no tienen ya derecho a la vivienda y también dicen que no pagan un alquiler, algo que uno de los vecinos desmiente con un recibo.