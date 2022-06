Patricia Pardo se muestra crítica en ‘El programa de Ana Rosa’ con las palabras de Irene Montero en torno a la tragedia sucedida en Melilla . La presentadora es tajante con la diputada y no duda en plantear cuestiones incómodas sobre la catástrofe.

Irene Montero fue preguntada hasta en cinco ocasiones por los periodistas sobre su qué opinión tenía ante estos sucesos y la ministra, lejos de contestar a los reporteros, repetía una y otra vez: " Me van a tener siempre disponible para conocer mi opinión” . Los compañeros de prensa insistieron a la política y esta, con una sonrisa, responde: " Me van a tener siempre disponible para conocer mi opinión”. Así una y otra vez.

Tras ver las imágenes, la presentadora no puede evitar pronunciarse ante la actitud de Irene Montero: “¿Por qué no da su opinión entonces?”. Luego, Patricia Pardo añade: “Es una incongruencia decir que estás disponible siempre para luego no dar tu opinión”.