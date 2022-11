Macarena Olona alerta sobre una ilegalización de VOX: "Un partido excluyente no puede gobernar, mi voz podría causar un auténtico daño al partido"

"La vida me dio un golpe tras mi enfermedad, perdí 14 kilos y tengo claro que usaron mi enfermedad para quitarme de primera línea"

Ante el peligro de poner en marcha el proceso de ilegalización: "Hay 20-30 voces que denuncian que VOX ha dejado de actuar de forma democrática"

Olona sentencia, tras ser amenazada: "Están poniendo a prueba mi lealtad, pero mi mi voz podría causar un auténtico daño al proyecto"

Macarena Olona acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para contar su versión de cómo fue su salida de VOX, cómo fue tratada por el partido de Santiago Abascal tras las elecciones de Andalucía, pronunciarse sobre la ilegalidad del conjunto verde y, sobre todo, cómo la trataron al conocer su enfermedad.

La política empieza aclarando que lo que ella siente hacia VOX y Abascal es "mucho cariño y agradecimiento, por lo menos por mi parte, ha sido un privilegio poder dar voz a muchos españoles". Por otro lado, apunta: "Quiero pedir perdón porque me gustaría seguir dándoles voz en las instituciones, algo que por desgracia no es posible..."

Su enfermedad para "echar" a Olona de VOX: señala a Ortega Smith y Abascal

Olona es contundente a la hora de analizar qué ocurrió en el partido: "Están las elecciones de Andalucía, hubo un resultado y había una percepción general de fracaso según sus expectativas". Macarena aclara: "Se me trasladó una imagen que no era real, es la imagen que yo tenía por las informaciones que me daba el partido, que no bajábamos de 22 escaños y que pelearíamos por la vicepresidencia o incluso la presidencia... ahora, con perspectiva, me parece hasta ridículo".

"Tenemos los resultados, permanezco un mes en Andalucía, doy lo mejor de mí misma, tiendo la mano a Juanma Moreno por el bien de los andaluces y la vida me da un golpe...", confiesa la política. Luego, explica: "Pienso antes en mi hijo que en cualquier cosa, me tengo que centrar en mi salud y es cuando decidimos de manera conjunta que yo abandone Andalucía para centrarme en mi salud".

"Tengo aquí los informes sanitarios, con esta enfermedad perdí 14 kilos en unas semanas hasta que ya con la medicación he podido estabilizarme... todo apuntaba a que hubiese una enfermedad mucho más complicada y al final terminó siendo un problema de tiroides", desvela ante Ana Rosa.

"Nadie en la prensa de Andalucía lo ponía en duda, pero he visto desde VOX han utilizado comentarios velados, Ortega Smith o Abascal han hablado con ironía de una 'milagrosa recuperación', han dejado entrever que mis problemas de salud no eran ciertos y desde las filas de VOX esto lo han filtrado a prensa, afortunadamente los periodistas sabían que era falso", señala a los dirigentes verdes.

Por si hubiese alguna duda, quiere aclarar: "Nunca se había hablado eso, es absolutamente falso que yo exigiese a Santiago Abascal ir al Sendado, que tras conocer los resultados en Andalucía decidiese irme, es falso". En cuanto a este aspecto, termina: "Fue un error inmenso que cometí ante los españoles el aceptar la candidatura andaluza, tengo claro que alguno vio mi enfermedad para sacarme de primera línea. Nadie se atrevió a venir contra mí de cara en el partido, nunca vi un ataque frontal".

Señala la ilegalización de VOX: "Mi voz podría causar un auténtico daño"

Macarena Olona explica que está permaneciendo en un "leal silencio" para que no se ponga en marcha el proceso de ilegalización de VOX: "No puedo contestar a determinadas preguntas porque hay un riesgo de que se ponga en marcha el proceso de ilegalización de VOX, por razones puramente políticas y estamos entrando en un año de elecciones".

"Cuando era diputada nacional de VOX, el peligro que veía con Dolores Delgado como fiscal del estado era que se tuviese la tentación de activar el mecanismo de ilegalización del partido y hacerlo desaparecer", empieza comentando la entrevistada. Luego, continúa: "Lo que hacemos es articular una estrategia jurídica interna, yo me encargo de hacerlo, para si se llega el caso activar ese mecanismo de ilegalización, pudiésemos estar preparados".

"Ahora hay un nuevo riesgo, tras mi salida florecieron voces de personas vinculadas al partido y que denuncian falta de democracia interna, faltas de respeto e identifican estas como razones para marcharse de VOX....", matiza. Después, Olona añade: "La activación de ilegalización de un partido se puede iniciar cuando este deja de actuar de forma democrática, que hayan salido 20 o 30 voces denunciando esto tiene una repercusión...".

Macarena Olona, consciente de cómo se produjo su marcha, sentencia: "Yo no entro a eso ni me pronuncio sobre esta cuestión, pero mi voz es la que podría causar un auténtico daño a un proyecto al que no quiero hacer daño".

Sobre Santiago Abascal y su equipo: "Un partido excluyente no puede gobernar"

La entrevistada explica sobre Abascal: "Yo confié en él cuando lo conocí, vi esperanza en su proyecto y en este tiempo en el Congreso ha sido la confianza depositada en él lo que me hizo seguir adelante. El cariño hacia Santi se verá muy difícil traicionado, aunque hay ciertas actuaciones que ponen a prueba mis sentimientos".

"El tiempo pone todo y a todos en su sitio, me está dando la razón", dice Macarena Olona ante Ana Rosa. Luego, la política no tiene piedad con el equipo 'verde' y cómo expulsaron a algunos trabajadores: "Un partido que es excluyente no puede gobernar, me he encontrado con gente que ama España fuera del proyecto... con un poco de tacto y sensibilidad habría sido posible reconducirles.

Olona: "Si VOX deja de ser una alternativa, yo estaré a disposición de los españoles"

Por último, la política confiesa sobre su nuevo proyecto político que no se presentará a ningunas elecciones: "Creo que lo que menos necesitan los españoles, tanto de izquierdas como de derechas, es una mayor fragmentación del tablero político". Eso sí, aclara sus intenciones: "Veremos qué sucede en las elecciones autonómicas y municipales. Si VOX deja de ser una alternativa, yo estaré a disposición de los españoles para dar un paso al frente y levantar banderas por España".