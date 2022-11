Olona, sin piedad con VOX: "Difundieron un audio sexual falso y me amenazan públicamente en una cuenta llevada por una persona que está al servicio del partido"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' entrevista a Macarena Olona, ex de VOX. La abogada respondía de forma muy tajante y directa cuando era preguntada por su vuelta al partido liderado por Santiago Abascal y, además, la exdiputada del grupo denunciaba el acoso desde cuentas vinculadas a a su antiguo partido político. Después de 100 días fuera del partido, Olona tiene muy claro su camino político y será muy lejos del que un día fue su principal motivo de lucha: "¿Volver a VOX?, quién tiene que tomar la decisión y dejarlo muy claro es la cúpula de VOX y, por favor, que hagan todo lo posible por no señalarme como una enemiga, la enemiga al proyecto no soy yo". La expolítica sentenciaba y añadía: "Se han producido determinas actuaciones que están poniéndome a prueba y muchas sobre los valores que me rijo, entre ellos la lealtad".