El consejero de Sanidad de Madrid, sobre la negociación con el sindicato: "Han presentado una contraoferta que es inalcanzable"

'El Programa de Ana Rosa' conecta en directo con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ya que no se consigue llegar a un acuerdo con el sindicato para parar las huelgas de sanidad y parar las prepuestas por falta de atención primaria a personas que acuden a un centro hospitalario.

"Ha habido convocatoria de huelga sanitaria en todas las Comunidades autónomas, pero la de Madrid desde noviembre siguen sin acuerdo", comienza Ana Rosa la entrevista. El consejero declara: "Lo que pasa es que hay un sindicato que no quiere llegar a un acuerdo y eso lo han manifestado de manera muy clara. Llevamos once reuniones y siempre hay una nueva reivindicación, en esta última, unos incrementos salariales importantes o un complemento de armonización europeo, no quieren realizar las IT dentro de la atención primaria... son unas reivindicaciones que nos hacen muy difícil alcanzar este tipo de acuerdo".

"Desde noviembre hemos visto cual es el itinerario de cada reunión del sindicato, ir poniendo una dificultad nueva para no alcanzar el acuerdo. Yo creo que esto es un plan totalmente preparado, ahora el siguiente paso, va a ser derivar el conflicto a nuestros hospitales", comenta indignado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la falta de médicos, pediatras y el número de pacientes de cada médico, el consejero responde: "Hay que tratar dos cuestiones, la falta de planificación del Ministerio, que hay que actuar a todos los niveles desde que el alumno sale bachillerato, aumentando las plazas MIR y por otro lado, tenemos que establecer medidas organizativas para poder dar esa respuesta que damos las Comunidades Autónomas". Enrique cuenta cual ha sido su plan de actuación: "Nosotros lo hemos hecho estableciendo un nuevo sistema de agenda, optimizando el tiempo existencial que tienen nuestros profesionales y liberando de esa actividad que puede ser no presencial".

Enrique habla de la bajada de médicos que salen a la calle en Madrid: "No olvidemos que es una huelga convocada por un Sindicato médico para mejorar sus condiciones y el exceso de demanda. Yo creo que aquí no se mide por el número de personas, aquí se mide por personas que acuden a un centro de salud y a algunos de ellos no se les está viendo, por tanto tenemos que llegar a un acuerdo si el sindicato quiere".

Enrique habla de las reivindicaciones que pide el sindicato

"¿Exactamente cual es la reivindicación que ustedes no pueden aceptar?", pregunta Ana Rosa. Enrique responde: "Con la oferta que les hicimos no respondían y ahora han presentado una contraoferta que tiene una serie de puntos que son inalcanzables. Además, piden otras medidas de carácter organizativo como eliminación de la burocracia, no quieren que realicen ITs los médicos de atención primaria y otra serie de medidas de revisión en cuanto a presupuesto, en conclusión todo lo que han pedido es para no llegar a un acuerdo".