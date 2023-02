Antonio Garamendi, sobre la polémica por el aumento de su sueldo: "Es lo que se ha aprobado, le guste a la gente o no"

"Las grandes empresas no pagan el salario mínimo", declara el presidente de la CEOE

Antonio Garamendi: "Me parece increíble que cuando llegas a acuerdos eres un fenómeno y resulta que el día que dices que no, te conviertes en un villano"

"Que el Gobierno esté mandando mensajes de división, me parece gravísimo", afirma Antonio

'El Programa de Ana Rosa' conecta con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), por la polémica de la subida de salarios mínimos y el supuesto aumento de sueldo que ha recibido él de un 9%, llegando a los 400.000€.

Ayer entraba en vigor la subida del salario mínimo, el presidente de la CEOE declara: "Nosotros desde hace un mes, no dijimos que no había que subirlo, pero sí dijimos que pensábamos que la cifra adecuada, y más por la situación que estamos viviendo, era un 4%".

Antonio Garamendi cuenta dos aspectos que cree importantes en esta subida de sueldos mínimos y no se han escuchado: "Además hablábamos de dos cosas que también son importantes, que la verdad... no se nos ha contestado, ni se ha hecho mención a ello. Lo primero hablábamos de el campo, qué pasa con el sector agrícola donde les ha subido el gasoil, donde tienen un problema para alimentar animales, etc. Otro tema, hay un montón de empresas que tienen un contrato con el Estado, donde han subido ese salario en empresas que el valor añadido que tienen es muy bajo y donde el estado se abstiene de subir esa parte".

"Las grandes empresas no pagan el salario mínimo, los que realmente lo pagan son autónomos, pequeñas empresas... esto efectivamente, como bien dice un informe de CEPYME, que también lo hace el Banco de España, hace que salga más gente del ámbito legal del empleo, lo cual nosotros no podemos compartir. España tiene el 24% de economía sumergida y el resto de Europa tiene el 13%, creo que es algo muy serio, que deberíamos atacar. En España necesitamos empleos abiertos que estén en la legalidad. Es por esto que consideramos que no se nos ha tenido en cuenta", añade el presidente sobre su opinión de sueldos mínimos.

Antonio Garamendi habla de su relación con Yolanda Díaz

El presidente contesta sobre su relación con Yolanda Díaz entre risas: "Nosotros siempre vamos a negociar con el Gobierno, lo que me parece increíble es que cuando llegas a acuerdos eres un fenómeno y resulta que el día que dices que no, porque no es bueno para España, te conviertes en un villano". Habla de las declaraciones de la ministra: "Ya ha puesto en solfa que todo lo hacemos mal y en contra de los más vulnerables, eso es mentira. Vulnerables son los autónomos y los pequeños empresarios que no tienen paro".

Ana Rosa le pregunta sobre la diferenciación que se está haciendo en la sociedad: "¿Cómo quedan los empleados?, frente 'a los de arriba", el presidente de la CEOE dice: "Me parecen unas palabras muy desafortunadas, nosotros vamos a seguir estando en positivo, creamos empleo. Necesitamos una estabilidad social, ya que genera confianza y para la deuda española es necesaria. Por eso, que el Gobierno esté mandando mensajes de división, me parece gravísimo".

"Se está acusando con el dedo y ahora me ha tocado a mi, porque estoy solo", comienza diciendo Antonio Garamendi indignado con la división. Ana Rosa responde a sus palabras: "A usted le tocó la semana pasada, con su contrato. ¿Qué ha pasado?", el presidente le responde riéndose de la situación: "Primero ni son 400.000€ ni me he subido el 9% porque además no soy yo, esto es un tema de una entidad privada, la junta directiva son 255 miembros y es lo que se ha aprobado... le puede gustar a la gente o no".