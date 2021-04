Abascal, tras ser agredido con una botella en Vallecas: "Sólo estábamos a 18 pasos de los que amenazaban"

La primera en hablar es Ana Rosa , quien está totalmente en contra de todos aquellos que imponen la violencia por encima de la democracia: " ¿VOX es ultraderecha y los que atacaron a los policías qué son? ". Abascal, tras el discurso de AR, explica el acto en el barrio obrero madrileño: " En Vallecas tenemos un 12% de intención de voto y tenemos a personas que no dejan expresarse en libertad ".

Abascal cuenta la agresión sufrida en Vallecas

" Lo que pasó ayer fue tolerado por el ministro del Interior, podría haber hecho como en Sevilla, donde se cortaron las calles para el acto", explica a Ana Rosa. " No tengo ninguna duda de quién estaba detrás de los disturbios ", dice con el gesto muy serio.

Por otro lado, detalla la gravedad del asunto: "Querían tomar la plaza y otros cientos de nuestros simpatizantes no pudieron entrar porque al ver el panorama se fueron". Por otro lado, declara: "Quieren convertir Madrid en la Barcelona de Ada Colau, una ciudad sin ley".

Abascal fue agredido con un lanzamiento de botella y señala a la Izquierda

"No pensábamos que la desvergüenza del Ministerio del Interior fuera tan grande, que se tolerara el lanzamiento de botellas, una botella de plástico me impactó en la cara y la tengo dolorida, nos lanzaron estacas y que no se interviniera...", añade.