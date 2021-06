Acompañamos al a lcalde en su día a día: nos muestra su despacho, sus habilidades sobre la moto, su método de relajación con un balón de rugby y, sobre todo, responde a las preguntas más comprometidas. " He despertado un interés en las mujeres que no suponía que tuviera ", matiza el alcalde.

Después de tratar los asuntos más divertidos, Almeida se pone serio para hablar del momento más difícil como alcalde: "Los 10 minutos más angustiosos que he pasado como alcalde, con diferencia además, fueron desde que me dicen que hubo una explosión en la calle Toledo hasta que llego allí y me cuentan lo que hay... pasé una angustia que nunca olvidaré".

Por último, el alcalde se pronuncia sobre la imputación de Cifuentes, Aguirre, Cospedal, la pareja de ésta: "No me gusta, pero no soy hipócrita, tengo buenas relaciones personales y me gustaría que salieran lo mejor posible".