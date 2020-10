El e stado de alarma para los próximos seis meses está provocando una auténtica revolución entre los políticos. Una situación que se tuerce todavía más cuando el presidente Sánchez confirma que no asistirá al Congreso de mañana jueves para aprobar una mediada que, entre otras cosas, afecta a todos los españoles.

La periodista Ana Rosa no salía de su asombro, no podía entender la forma de actuar del socialista: "A ver si sabéis qué cosa tan importante tiene que hacer mañana por la mañana". Fernando Garea no ha dudado en apoyar el el enfado de la presentadora: "Encima, quien pone el pleno mañana a las 9 de la mañana es el Gobierno, lo podría haber puesto el viernes, por ejemplo".