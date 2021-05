La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no da crédito al escuchar las palabras de Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España. La política critica el discurso agresivo de la ministra de Exteriores y la periodista no se ha podido morder la lengua ante tales declaraciones.

Ana Rosa estalla al escuchar a Karima: "Me parece terrorífico lo de la embajadora de Marruecos en España". "Primero, no sé si se gestionó mal, pero lo que sí sé es que la ministra de Exterior está tratando a Marruecos con una delicadeza, con una prudencia en sus declaraciones, con una mano tendida y la respuesta que ha dado no es verdad", matiza.