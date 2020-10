La fiesta del quinto aniversario del medio de comunicación 'El Español' ha generado una gran polémica social. La imagen de miembros del Gobierno en una celebración de 80 personas no concuerda con la petición que les hacen a los ciudadanos de no reunirse más de seis personas en su domicilio.

Ana Rosa, al ver las imágenes del photocall y la posterior celebración en un amplio salón, no ha dudado en criticar la estampa: "Se ha criticado sobre todo a los ministros y políticos que estuvieran ahí, después le piden a la población que no se reúnan más de seis personas en sus casas". Familias que no se pueden juntar al completo mientras los dirigentes acuden a actos de 80 personas.