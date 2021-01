Ana Rosa estalla contra la gestión de Sánchez: "El Gobierno no hace absolutamente nada en medio de un estado de alarma"

La cifra de contagiados aumenta a gran velocidad y el Gobierno de España no reacciona contundentemente. Los presidentes de las diferentes comunidades autónomas empiezan a tomar nuevas medidas, incluso algunas se plantean el confinamiento total, haciendo que Ana Rosa estalle durante el directo del programa.

"El Gobierno cuando tiene que dar malas noticias relacionadas con limitar libertad, movimientos o apertura de negocios lo deja en manos de las comunidades autónomas ", empieza enfadándose Ana Rosa. Luego, la presentadora añade: "Y digo yo , si una comunidad pide el confinamiento al Gobierno ... es que no alcanzo a entender por qué no se le concede ".

Ana Rosa, contra la gestión del equipo de Sánchez en la segunda ola

La periodista no sa crédito con las informaciones del coronavirus que llegan, el aumento de contagios y la insistencia de los médicos en cortar esta nueva ola de raíz. Ana Rosa, viendo que el PSOE no actúa, ha declarado: "Los ciudadanos podrán exigirle a sus gobernantes".