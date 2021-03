El tenso momento entre Ana Rosa y Monedero: "¡Qué pesados sois con el fascismo!"

Ana Rosa, tras escuchar a su compañero, no ha podido evitar responder durante la conexión: "¡ Qué pesados sois con el fascismo!, sois muy pesados ". La presentadora, con evidentes gestos de decepción, continúa explicando: "Sois muy pesados, te lo digo de verdad, porque todos sabemos lo que es el fascismo, estamos en el siglo XXI y afortunadamente el fascismo ya pasó ".

Tensión entre Monedero y Ana Rosa: "Yo sé más de ciencias políticas, créeme"

Sin embargo, el cofundador de Podemos volvió a encender la mecha: "Ana Rosa, te estoy hablando desde la facultad de Ciencias Políticas y yo sé qué es el fascismo". La presentadora le responde de forma irónica y contundente: "No, los demás no... los demás no sabemos lo que es el fascismo".