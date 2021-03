" O sea, los comunistas... Ramón, por favor...", salta rápidamente la periodista María Claver. "Bueno, pues mira, María Claver...", contesta Espinar. Ana Rosa, tras escuchar a los protagonistas, declara: "A ver, Ramón, creo que en el lado correcto de la historia no están ni los fascistas ni los comunistas , en el lado correcto de la historia están los demócratas ".

Ana Rosa, Espinar y los políticos del "lado correcto de la historia"

Espinar continúa el debate y critica a los personajes públicos que han tirado piedras sobre los políticos nombrados anteriormente. Ana Rosa, con cara de sorpresa, sentencia: "¿Yo he dicho eso? Porque creo que has visto otro programa". El de Podemos aclara:: "No estoy contestando a ti, es a Díaz Ayuso que lo dijo ayer".