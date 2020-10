Ana Terradillos e Inda discuten por Pablo Iglesias: "No tienes ni idea de lo que pienso ni lo que voto"

El debate sobre la moción de censura al Gobierno

Motivo que ha llevado hasta una discusión en directo desde la mesa de debate entre Ana Terradillos y Eduardo Inda. El tertuliano aseguraba que si Pablo Casado vota que "no" a esta moción estará "muerto políticamente" porque "hay motivos para hacerla" , a lo que Ana Terradillos explicaba la posición que espera por parte del PP y del PSOE con esta decisión de Abascal "que pueda haber un acercamiento entre ambos partidos", a lo que Inda le recordaba que si Pedro Sánchez "deja a Podemos a un lado" esto podría ocurrir, pero la periodista le recordaba que eso es "inaceptable, que no se puede" porque Pedro Sánchez gobierna junto a Pablo Iglesias.

El cara a cara entre Terradillos e Inda por los posibles delitos de Iglesias

Estos mensajes lanzados entre ambos durante el debate iban en aumento y terminaban teniendo un cara a cara entre ambos, que estallaba cuando el director de OKdiario explicaba el motivo por el que Iglesias está de acuerdo con la posible reforma del Poder Judicial: "Lo que quiere nombrar el señor Iglesias y que se lo acepte Pedro Sánchez es a tres miembros del Poder Judicial para que le liberen de todos los problemas judiciales que tiene, que no son precisamente pocos". Terradillos daba su opinión y afirmaba que "ya está un poco liberado" refiriéndose al vicepresidente del Gobierno, a lo que Eduardo replicaba rápidamente "tú eres como Pablo Iglesias, ya sabes lo que va a decidir el Supremo, pues menuda independencia judicial hay en este país" y ella se enfadaba por esta afirmación "tú no digas lo que yo soy, no tienes ni idea de lo que hago ni con quien ando ni lo que pienso ni lo que voto" y asegura que "después de leer el auto del juez y el recurso de Iglesias está más liberado que pillado". Eduardo Inda no está nada de acuerdo y que terminaba diciendo: "Serán una ensoñación los delitos de Pablo Iglesias".