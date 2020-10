Ana Vázquez, muy dura con Isa Serra, de Podemos: "Usted está condenada a 19 meses de cárcel"

Pablo Iglesias se niega a dimitir pese a que se haya solicitado que se le abra una causa penal

El cara a cara entre Isa Sierra y Ana Vázquez

Además, la diputada del Partido Popular, le recrimina que no tratan igual sus casos que los de la derecha: "A ustedes cuando no les gustan sus imputaciones las amenazan y las incumplen, como usted que le condenan a 19 meses de cárcel y está aquí incumpliéndola, yo hubiera dimitido. Y el señor Pablo Iglesias igual, iba dando lecciones de que un imputado estaba fuera de la ley". A lo que añade: "Aún encima tiene un agravante de género, ustedes que van de feministas. Ustedes han crucificado a cantidad políticos de mi partido que después fueron absueltos, pero ustedes están condenados y no dimite nadie". Acusaciones a las Isa Sierra pide que no se hable de "imputaciones" porque Iglesias todavía "no lo está".