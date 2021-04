El enfado de Ana Terradillos tras las interrupciones de Inda: "Hablas tú o hablo yo, chico"

Ana Terradillos matiza lo comentado por su compañero: "Perdona, la que no quiso ir al debate de la cadena SER" . La colaboradora continua: "Ella solo ha ido a uno y eso también me preocupa, son estrategias de campaña" .

Inda interrumpe a Terradillos: "Ella había anunciado que no iba a ir a los debates de esta semana, aunque creo que es un error" . El tertuliano matiza: "Ha generado el síndrome de la silla vacía y ahora se lo han dejado a huevo porque ya no va a haber debates" .

La periodista decide comentar sobre el ministro del Interior: "No me extraña que Marlaska vaya a ese tipo de campaña, de hecho, no es la primera vez que asiste".