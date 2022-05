Ana Terradillos, tras un comentario de Junqueras: "Soy periodista y me dedico a estas cosas"

Ana Terradillos y Junqueras realizan una entrevista haciendo referencia al caso de espionaje en el Gobierno y cómo puede afectar a diferentes altos cargos en puestos de seguridad. El catalán es claro: "Fíjese que el señor Baltasar Garzón fue inhabilitado por haber autorizado unas escuchas , no por no haberlas autorizado, sino por autorizarlas, porque afectaban a abogados. Por lo tanto, estamos convencidos que la dimensión del caso es extraordinaria" .

La presentadora toma la palabra para dar su opinión y aconsejar a Junqueras sobre una expresión en política: "Coincido plenamente con usted. Pero no me gusta que me puedan haber presuntamente... a mí me gusta mucho ampliar el 'presuntamente', creo en la justicia y el 'presunto' me lo enseñaron hace mucho".