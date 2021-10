Ayuso matiza su relación con Casado y aclara su futuro: "En política hay que saber estar un tiempo determinado"

Isabel Díaz Ayuso empieza la entrevista explicando por qué han eliminado en redes su fotografía: "Me la han censurado por violencia extrema y algo más decían, imagino que será por algo ideológico por los toros...". Además, señala que las redes "hacen daño a las mujeres".

Ana Rosa matiza que Ayuso es una "política de raza", que puede tener "otras aspiraciones políticas" y la presidenta contesta: " No creo que encuentre un proyecto tan común como este, que me llene tanto y sea tan interesante".

"Madrid es local y universal, 179 municipios maravillosos, una región de la que se habla en todo el mundo, no me quiero perder ese crecimiento y revolución a nivel cultural, empresas y deportivos , Madrid va a experimentar sus mejores años, lo quiero vivir y en primera persona" , dice la presidenta orgullosa.

En cuanto a las polémicas generadas sobre la celebración del congreso en el PP, Ayuso explica: "No era adelantarlo, en realidad se tenía que haber celebrado en marzo de este año, pero por una cuestión excepcional se puede celebrar el marzo del que viene".

Sin embargo, Ana Rosa cuenta a la presidenta que "Génova ya tiene la fecha" y Ayuso contesta rápidamente: "Pues yo ahí no puedo hacer nada, respetarlo y estar centrada en la Comunidad de Madrid porque represento a los que me han votado y a los que no, y lo que sea salirme de eso sería insensato".