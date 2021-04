La directora de operaciones de IAVI: "Mezclar vacunas no es conveniente y es un riesgo retrasar la segunda dosis"

En 'El Programa de Ana Rosa' se cuenta con la directora general de operaciones de IAVI, Ana Céspedes. La invitada comienza apoyando la actitud de Ana Rosa: "¡A mí que me pongan todas las vacunas, me encanta tu ejemplo!" .

Ana Céspedes confiesa que se ha vacunado en Estados Unidos y que no le importa qué vacuna era: "Me fui a vacunar y si fue Pfizer, Janssen o Moderna, me da igual".