Inés Arrimadas, sobre Madrid: "Nosotros no apoyaríamos la moción del PSOE ni de Más Madrid"

El futuro de Madrid: mociones de censura y elecciones

En cuanto a la mociones de censura, Inés Arrimadas confirma: " Nosotros no apoyaríamos ni la moción de Gabilondo ni de Errejón ". Luego, para que todo quedara más claro, confirma a Ana Rosa que no saldrían los números: " Sin nosotros no pueden salir ".

Inés Arrimadas, sobre la moción en Murcia

¿Por qué no solucionó el problema con el PP antes de hacer la moción?

Por si hay dudas, Arrimadas quiere insistir: "No es que no hayamos pensado en presentar una moción, no lo hemos hecho porque no hemos querido, porque nuestra ética nos lo impide, nosotros queremos dormir con la conciencia tranquila".