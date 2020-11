Inés Arrimadas, sobre las negociaciones de Ciudadanos con el Gobierno: "Hemos logrado frenar locuras podemitas en los presupuestos"

Ciudadano s, tras mucho tiempo de negociaciones con el Gobierno, anunciaba que definitivamente votará que 'no' a los Presupuestos Generales del Estado , explicando que no cumplen todos los requisitos necesarios para un partido de centro y moderado , tal y como se definen. Para contestar a las preguntas del por qué de esta decisión ha estado en directo en el programa Inés Arrimadas, presidenta del partido .

La presidenta de C'S asegura que han conseguido muchas quitar muchos impuestos de los Presupuestos con la negociación

Inés Arrimadas explica por qué ha llegado tan lejos en las negociaciones en unos presupuestos a los que al final votan de manera negativa: "Yo tuve un compromiso con el Gobierno de que a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad, ellos quitaban del proyecto de presupuestos muchos impuestos que afectaban a las familias españolas". Y asegura que "hemos trabajado durante meses, hemos logrado frenar locuras podemitas en los presupuestos, que los españoles van a agradecerlo, por eso Ciudadanos ha esperado hasta el final, ahora hemos votado que no a los Presupuestos porque esas cosas no eran suficientes". Dejando claro que "Sánchez ha hecho más caso a Iglesias que a la parte moderada de su partido".