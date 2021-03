Monedero, sobre la decisión de Iglesias: "Es muy generoso, le puede mucho más parar el fascismo de Ayuso"

Juan Carlos Monedero cuenta el por qué de la decisión de Iglesias

¿Qué pasará con Errejón tras este anuncio?

El cofundador de Podemos habla sobre lo lo que puede ocurrir con Errejón tras este anuncio: "Alguien no hizo bien las cosas por juventud o por una ambición personal, pero lo pasado pasado está, tenemos que ir a una nueva etapa". Afirma que se harán "primarias" para que la gente decida si Pablo Iglesias va o no de cabeza, aunque confirma que el hasta ahora líder de Podemos ha dicho que "si tiene que ir de segundo irá de segundo". Y explica que él mismo no cree que vaya en las listas, si lo hace será en un puesto simbólico.