Feijóo, sobre AstraZeneca: "En un lado tenemos 100.000 muertos y en otro personas inmunizadas"

"En España han muerto po r coronavirus unas 100.000 personas y por la dispensación de la vacuna no sabemos si ha muerto alguna ", dice muy serio y poniendo las cifras sobre la mesa. Feijóo, para tranquilizar a la población, añade: "Si tenemos 100.000 muertos a un lado y al otro miles y miles de personas inmunizadas... ante cualquier duda, vacuna sí, necesitamos dispensarlas cuanto antes ".

El presidente de Galicia, que al tener 59 años no se puede poner la dosis de AstraZeneca, es muy claro sobre qué es lo que haría él: "Si a mí me ofrecen mañana ponerme la vacuna de AstraZeneca no lo dudaría ni un segundo".