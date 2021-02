Ana Rosa, tras el discurso de Sánchez por los disturbios de Hasél: "Es necesario que el presidente diga estas cosas"

La detención de Pablo Hasél ha provocado disturbios en varias ciudades de toda España. Lo que comenzaban como manifestaciones pacificas terminaban por parte de algunos en altercados, con destrozos en comercios y agresiones a la policía, lo que ha hecho reaccionar a muchos de los políticos de primera línea. Pero el presidente del Gobierno no se había pronunciado todavía , algo que Ana Rosa ha echado en falta durante los últimos días, pero f inalmente Sánchez lo ha hecho , posicionándose en contra de los hechos.

El presidente del Gobierno denuncia los actos de violencia por la detención de Hasél

El discurso de Pedro Sánchez ha apoyado plenamente a la democracia, algo que no puede convivir con la violencia que se ha visto en las últimas horas en las calles de varias ciudades españolas: "La democracia Española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia, no hay excepción a esta regla, no hay causa ni lugar ni situación que pueda justificar el uso de la violencia". A lo que añadía: "La democracia ampara la libertad de expresión, pero nunca jamás ampara la violencia".