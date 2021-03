Ruiz Escudero detalla la situación covid de Madrid: "Hemos vacunado a un millón de personas"

Situación de contagios en la Comunidad de Madrid: "Control preocupado"

El sanitario quiere dejar claro la dificultad de Madrid y pide responsabilidad a los ciudadanos: "S omos una comunidad con más de 6 millones de habitantes, la situación requiere un plus de esfuerzo para conseguir parar el virus, hemos intentado mantener la actividad económica y que no avance el virus".

El posible cierre del interior de bares y el concierto de Love of Lesbian

Ruiz Escudero explica a Ana Rosa que la decisión del Gobierno de cerrar el interior de la hostelería, por el momento, no es real: "D e momento no pueden obligar, han hecho una petición".

Además, añade que el Gobierno "llega tarde y con medidas no trabajadas". Según el experto, aclara que es un error cerrar el interior de los locales: "Con la información que tienen cómo detectan ellos que el interior es el foco de contagio , va muy en contra de los informes de la comunidad, donde los principales focos vienen del entorno familiar".

En cuanto a las medidas de la Comunidad de Madrid, Escudero declara que "hemos tomado ya muchas decisiones que limitan las funciones y permiten que el entorno sea seguro" . Además, matiza: "Nuestro objetivo es mantener la actividad y que no se produzcan los contagios".

En cuanto al concierto de Love of Lesbian en Barcelona, un estudio sin distancias de seguridad pero con mascarilla, el sanitario declara: " Es una buena decisión, pero el resto de medidas hay que tomarlas ".

Ruiz Escudero confiesa que puede servir de ayudar para más ámbitos, como el transporte público o acudir a ciertos sitios sin distancia. Sin embargo, por el momento, el consejero explica: "En el WiZink, nosotros hemos permitido algunos conciertos, siempre que se mantengan las distancias, las mascarillas, etc...".

Las vacunas en Madrid: cifras, AstraZeneca y más datos

Los datos no son alentadores para el consejero, que no corresponde con la alegría transmitida desde el Gobierno de España: "No sé si el Gobierno tendrá más información pero significa que de aquí a junio tendrían que llegar a Madrid 8 millones de vacunas para llegar al 70%".