Los altercados en la ciudad de Barcelona no cesan. En la novena noche lo que se hacían llamar manifestaciones por la detención de Pablo Hasél terminaban un día más en disturbios, barricadas, ataques a las entidades bancarias e incluso el incendio de un coche de la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana en el que había un agente en el interior. Situación que empieza a ser insostenible y la que ha querido valorar en el programa Jaume Collboni, primer teniente alcalde de Barcelona : "Es una minoría violenta que intenta doblegar a las instituciones democráticas , asustar a la ciudadanía, atacar a los comercios... y es el momento de decir alto y claro que no vamos a permitirlo, que la autoridad democrática está por encima de esa minoría violenta".

Collboni denuncia los actos violentos en la ciudad de Barcelona

No entiende la postura del Gobierno de Cataluña en estos disturbios

Además, señala al Gobierno de Cataluña : "Si a eso le añadimos una negociación del Gobierno con la CUP, las consecuencias son las que hemos visto". No entiende que no se hayan pronunciado todavía : "Espero que a partir de la línea roja que se cruzó ayer poniendo en juego la vida de un agente la Generalitat, que es quien tiene la responsabilidad, sean más claros y más contundentes". Y señala la posición del ayuntamiento ante esto: "Nosotros como ayuntamiento hemos manifestado nuestra condena a estos altercados. Quiero decir que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo de refuerzo en la Guardia Urbana . Estamos reforzando los efectivos a medio plazo para garantizar la seguridad pública en la ciudad de Barcelona". Y lanza un mensaje a esta parte de la sociedad a la que representan: "Nosotros somos más y mejores y este pulso lo vamos a ganar los demócratas".

Muestra su total apoyo a las fuerzas de seguridad

"El apoyo desde el minuto cero a las fuerzas de seguridad debe ser expresado con claridad por parte del Govern de la Generalitat", así ha pedido apoyo para las fuerzas de seguridad. Ya que asegura que han visto durante estos días "silencios clamorosos de aquellos que están sujetos a un grupo radical como es la CUP y que lejos de apoyar a su policía lo que han propuesto es plantear un cambio del modelo policial". Pero ha aclarado que hace unas horas que el Conseller del interior ha admitido que si no han condenado de una forma más clara estos alterados es porque "están negociando con la CUP y eso a mi me parece gravísimo y no es tolerable". Y aunque cree que ya es han pasado muchos días y que debería haberse hecho mucho antes, declara que "nunca es tarde si la dicha es buena".