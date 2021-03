En 'El Programa de Ana Rosa' se habla sobre este tema, donde Ana Rosa expresa que no están cumpliendo con su palabra las instituciones farmacéuticas: "Me parece que nos tratan como a niños. Nos engañan con el caramelito" .

Ana Rosa defiende que las instituciones encargadas de elaborar las vacunas, deben ser transparentes con los ciudadanos: "Lo peor es que la compañía en vez de decir: estos son los datos, dice: no, no ahora en 48 horas lo voy a mejorar". Ana Rosa no se lo cree: "No da mucha credibilidad eso".