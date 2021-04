Ximo Puig, sobre el parón de AstraZeneca y Janssen: "Espero que en 10 días se retomen"

En 'El Programa de Ana Rosa' se habla con Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. El invitado comenta los últimos datos de la región y las medidas que van a tomar: "La salida va a ser con la máxima prudencia" "Estamos por debajo de 50 desde hace un mes" . El presidente insiste: "Estamos consiguiendo lo más fundamental y es salvar vidas" " No hay que tomar decisiones precipitadas" . Ximo se muestra orgulloso de la actuación que hay con el covid en la Comunidad Valenciana: "Nos ha ido muy bien atender lo prioritario" .

Ana Rosa le pregunta al político lo que opina si hay que tomar nuevas medidas: "Creo que podemos gestionar esta situación" "Es importante una superación colectiva, no va de salvar una Comunidad Autónoma". Además, Ximo muestra su apoyo a que se quite el estado de alarma: "Me parece muy bien bajar la perimetración".