Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: “Hay un combate de ególatras bastante bochornoso”

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, ha hablado de la reunión que tuvo Sánchez con el rey, tras el fallido intento de investidura. Pedro Sánchez llegó casi una hora tarde a su reunión con el rey, algo que no ha gustado a Alejandro Fernández. “Hay un combate de ególatras bastante bochornoso”, comentaba el presidente del PP en Cataluña, que a su vez no entiende porque Sánchez acusa al Partido Popular de ser culpable de no haber Gobierno. “Sánchez tiene que intentar hablar con sus aliados”, comenta Alejandro Fernández, que cree que Sánchez debe de ponerse de acuerdo con su socio preferente.