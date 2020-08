Dudas y preocupación entre los hosteleros de Galicia tras la prohibición de fumar: "Va a ser muy complicado"

Desde este jueves estará prohibido fumar en cualquier espacio abierto de Galicia si no se puede guardar la distancia de seguridad. Los datos de infectados por coronavirus siguen subiendo y en la provincia han decidido tomar esta medida para frenar al virus, porque fumar puede ser un foco de contagio a través del humo y de tener que hacerlo sin mascarilla, que se puede evitar. Parece que la gran mayoría de la población gallega, tanto fumadores como no fumadores, están de acuerdo con esta decisión de Feijoo, pero los hosteleros creen que les va a afectar a sus negocios.

‘El programa del verano’ se ha desplazado hasta Vigo para hablar con Patricia Vázquez, hostelera, sobre cómo se han tomado la decisión: “Más complicado todavía, me voy a tener que enfrentar a los clientes y estos va a ser muy complicado, como medida de salud me parece perfecto, pero va a ser muy difícil llevarlo a cabo”. Sobre si ha tenido comunicación la Xunta de Galicia con los hosteleros: “Nada, que va, ayer estuvimos todos pendientes de la publicación de la medida y es la única información que tenemos, no sabemos nada de nada, otra vez se nos carga la responsabilidad a nosotros”. Sobre si les pueden multar por las acciones de la gente: “No lo sabemos, no nos notificaron nada”.