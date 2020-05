Garamendi responde a la derogación de la reforma laboral: "Sería un grave problema para el empleo en España"

Antonio Garamendi, Presidente CEOE, ha hablado en 'El Programa de Ana Rosa' de la presunta derogación de la reforma laboral en plena pandemia tras el pacto del Gobierno con Bildu y ha respondido a las alusiones de Rafael Simancas: "Acabo de escuchar las declaraciones del señor Simancas y me quedo perplejo en muchas cosas porque se está hablando de forma bastante populista de la reforma laboral. Que en pleno estado de alarma se pueda plantear este tema con el partido que se ha hecho, nos parece terriblemente irresponsable y rompe la confianza de las empresas y de los empresarios. Con el tema del empleo, cuando hay cuatro millones esperando a reincorporarse, me parece lanzar mensajes diciendo que todo el empleo es malo y esto es una piedra en el camino. Si van a hacer la reforma que dicen y la tienen clara, que nos digan cuál es porque yo entonces no tengo que sentarme en la mesa. De verdad creo que esto no ha sido una buena noticia ni para España ni para los españoles", ha dicho.