El presunto asesino de Yésica se habría hecho pasar por ella: "Estoy bien, cuidar de mi gato"

La relación de ocho meses había terminado, pero la joven no le daba importancia a la ruptura y le contestó que su novio era todavía muy inmaduro. Horas después, la amiga, preocupada por Yésica, le escribió un mensaje pero vio que su perfil ya no tenía actividad: "Estaban los dos en casa. Su compañero de piso estaba de viaje y no regresaba hasta las cinco de la tarde. Yo dejé de hablar con ella a las 00:44 de la madrugada. Al día siguiente cuando le mandé un mensaje a las 11:30 horas de la mañana su móvil ya no estaba operativo", cuenta en su denuncia.