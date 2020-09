Los acusados del crimen de Dos Hermanas se libran de la prisión permanente: "Estamos destrozados, tienen que pagar por acabar con tres vidas"

Se acaba de conocer esta sentencia por este triple crimen, que se remonta a septiembre de 2017, en Dos Hermanas, Sevilla, donde se ha trasladado una reportera del programa para hablar con Josefa, madre y con Susana y Vanesa, hermanas, de Sandra Capitán , que aseguran van a recurrir y no entienden que los autores de este crimen tan atroz se libren de la prisión permanente revisable y que piden justicia: "Fatal, de la peor manera, ha sido la injusticia más grande que se ha podido hacer contra seres humanos, anular el juez a las prisiones permanentes, había pruebes suficientes y ha sido el juez que no dejó que hablara prácticamente el grupo de homicidios". Sobre el recurso: "Queremos que nos ayuden todos los ciudadanos, que algún juez nos escuche y que vea que esta sentencia no tiene ni pies ni cabeza , el daño que le hicieron a mi hermana y a mi sobrina de 6 años, les entra la prisión permanente, la tienen que llevar".

Estas mujeres no van a parar después de esta sentencia: "Vamos a seguir luchando hasta el final, que quede claro que vamos a llegar donde tengamos que llegar, mi sobrina era vulnerable y mi hermana iba embarazada y esos sicarios agarraron a mi hermana y una persona que se dedica a contratar sicarios lleva dos años y once meses y que la madre este esperando que echen el hormigón y salga libre, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Aquí hay algo raro, pero no vamos a parar y ellos lo tienen que pagar porque han acabado con tres vidas". Han explicado cómo se encuentra el padre de la niña: "Está destrozado". La familia de Sandra concluyen con estas palabras: "No vamos a parar, tengo la fe de que un juez haga una justicia justa, lo que han hecho no tiene nombre, hay que tener muy malas ideas y ser diabólicos para hacer una cosa como la que han hecho".