El abogado del bañista detenido en Punta Umbría: “Mi cliente no sabía que el agresor llevaba una navaja”

Tras el altercado en Punta Umbría, en el que uno de los policías resulto herido tras el ataque de un vendedor ambulante. Uno de los detenidos fue un bañista que empujó a uno de los policías que estaba impidiendo la agresión. “Mi cliente no quería entorpecer la labor policial”, comenta el abogado, aunque las imágenes dejan claro que su cliente empuja a uno de los policías. Por otro lado, el abogado admite que su cliente no sabía en ningún momento que el agresor llevaba una navaja, y que si lo hubiera sabido no hubiera actuado así. “Mi cliente no sabía que el agresor llevaba una navaja”, comenta el abogado, que a su vez dice que el juicio será el 21 de agosto, donde el cree que su cliente saldrá absuelto.