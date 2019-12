Ana Rosa Quintana le ha preguntado a Mariano Rajoy si volvería a la política. "Yo empecé con 26 años y volvería, pero ahora después de casi 40 años en política, me tiran por la política. Ahora no vuelvo", ha comentado. Además, el expresidente popular ha comentado: "No me creo el más listo de todos, en España hay gente que lo puede hacer mejor que yo".