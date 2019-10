La reacción de Lucía Pariente: "Me alegra que Alba no haya salido porque habría terminado la noche en el hospital"

'El programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, tras la crisis nerviosa que pasó la modelo al no ser expulsada por la audiencia de 'GH VIP'. Según explica la periodista Marta Riesco, la madre de Alba Carrillo se culpa al pensar que no dejó claro que todo está bien fuera. También ha comentado que se alegra de que no saliera ayer de la casa porque habría terminado la noche en el hospital por ese ataque de ansiedad.