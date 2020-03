Ana Rosa reivindica los derechos de todos los trabajadores: "No debe haber nadie trabajando sin estar dado de alta"

Muchas son las personas que se han quedado en el paro por culpa de la pandemia del coronavirus y que están preocupadas por su futuro y el de sus familias. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Beatriz, una empleada del hogar que se ha quedado sin trabajo y que no conocía bien sus derechos. Después de explicarle que tiene derecho a cobrar el paro aunque sus días con contrato se puedan contar con los dedos de las manos, la presentadora ha querido reivindicar los derechos de los trabajadores: "No debe haber nadie trabajando sin estar dada de alta. Hay que pagar la seguridad social para tener derechos. No entiende que las empleadas del hogar no tengan derecho a paro", ha protestado.