Los estilismos de la periodista Marta Riesco no pasan desaparcibidos. Tras su conexión en los juzgados de Valencia para dar la última hora sobre el juicio por la paternidad de Julio Iglesias, Ana Rosa le ha comentado a la reportera que hoy iba muy elegante. Sin embargo, la reportera escondía un secreto y al final ha mostrado a la cámara la parte de abajo de su 'outfit' que no se veía anteriormente. "Cómo me has engañado, madre mía", comenta Ana Rosa tras verlo.