Rita Maestre, portavoz de Más Madrid: “Ningún problema en decir España y en trabajar por España”

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha hablado sobre la nueva propuesta del partido de Iñigo Errejón para presentarse a las elecciones generales, cuyo nombre es Más País. Ana Rosa ha querido aprovechar para preguntar a Rita Maestre si tienen complejo por no poder España en lugar de País: “No tenemos ningún problema en decir España y en trabajar por España”. Además, la portavoz ha especificado que el objetivo de Más País es movilizar el voto progresista, para que no haya mucha abstención. Y aunque se los acuse de querer quitar votos a Unidas Podemos, estos creen que no van a restarles votos sino que van a ayudar a que haya un gobierno progresista.