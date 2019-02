La llamada de Raúl hablando de la muerte de Romina: “Tengo que hacer el paripé con su familia”

telecinco.es

'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva el contenido de la llamada que Raúl Díaz que precipitó su detención por la muerte de su mujer, la paraguaya Romina Celeste.

Domingo 13 de enero. Los investigadores ya tienen en el punto de mira a Raúl Díaz por la muerte de su mujer en Lanzarote. Solo unos minutos antes de ser detenido llama a su primo policía para contarle que se encontró a Romina muerta en el baño y todos los detalles de cómo quemó el cuerpo de su mujer en la barbacoa antes de deshacerse de él.

El detenido asegura que tras una fuerte discusión salió de su casa y al regresar se encontró el cuerpo de la paraguaya sin vida en el cuarto de baño. Raúl empieza a relatar su versión de lo que sucedió esa noche y cuenta que tanto él como Romina consumieron muchas drogas y alcohol antes de discutir.

La conversación de Raúl que propició su detención

Primo: ¿Qué pasa tío?

Raúl: Pues eso, uff qué...

Primo: ¿Tuvisteis una bronca y se te fue de las manos?

Raúl: Que no, que no, que no... yo es que no sé si contártelo a ti, te va a perjudicar... porque...

Primo: No, no, no...

Raúl: Entenderás que esta conversación está siendo grabada, seguro. Pues, eh.. yo estaba dormido. Después del colocón de varios días...

Primo: ¿Eso fue el 31 o el 1?

Raúl: La noche del 31 al 1... Ella también se había metido de todo... Vuelve a la carga con que necesita dinero. Que lo quiere ya, que lo quiere ya... eh... y con gritos y con voces sobre todo. Cojo la mochila donde yo tenía la documentación, las llaves del trabajo y cosas personales... y ella hace para quitármela. Yo se la cojo, se la quito, me la cojo y me voy. Me voy de casa...

- TELÉFONO DE AYUDA PARA LA MUJER MALTRATADA: 016