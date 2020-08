Los que se saltan las normas: las imágenes más irresponsables contra el coronavirus

El coronavirus lleva entre nosotros oficialmente desde marzo y hemos podido ver que la sociedad se ha concienciado y ha remado a favor para terminar cuanto antes con el virus. Sin embargo, siempre hay gente irresponsable y cada vez se repiten más las imágenes de personas que no respetan las normas y que no piensan en el mal que pueden realizar sus actos.

Como pudimos ver en la manifestación del domingo y se puede ver en el día a día, todavía son muchos los que no quieren ponerse la mascarilla, incluso como se puede ver en las imágenes se enfrentan a los que están en primera línea y les dicen que se la pongan. Otros no están por la labor de acatar las normas que se han implantado por el Gobierno o las comunidades: se han tenido que intervenir varios locales que no cumplían con el aforo ni las limitaciones horarias, incluso varias personas destrozan un consultorio por tener que esperar para hacerse las pruebas del covid.