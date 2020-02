Abascal, sobre los abucheos en una manifestación de agricultores: “Fue un pequeño incidente, era uno vinculado a UGT”

Abascal cree que los agricultores y ganaderos no tiene un solo problema, sino que son muchos, entre ellos la competencia de productos extracomunitarios, que no tienen tantos controles como los españoles: “Tienen que compartir con productos de mano de obra esclava”. Abascal además ha querido echar en cara al Gobierno su falta de buena relación con el Gobierno de EEUU, y añade que no deberían de hablar mal de Trump ya que probablemente salga reelegido y sea necesario unas buenas relaciones comerciales.