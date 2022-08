La madre de una niña acosada por un grupo de un centro de menores en Torrelodones: "Los dos educadores saben que los niños van a delinquir"

El reportero explica que los menores que dieron la paliza proceden de un centro de menores en régimen de semilibertad y que los vecinos de la zona no pueden más porque que "no tienen ningún tipo de control". La madre de la chica acosada explica cómo está los chicos que recibieron la agresión: " Los chicos están afectados psicológicamente sobre todo , fue un susto muy grande porque es el parque al han que han ido desde pequeños, allí juegan, se reúnen y van todos los alumnos de la zona... es un impacto grande".

La madre explica cómo gestionaron las emociones de los menores tras el suceso: "El día que ocurrió todo, llevamos a todo el grupo a mi casa para que pudieran llorar y soltar toda la emoción, charlar y hablar lo que sentían. Se preguntaban que por qué, por qué si no habían hecho nada... tratamos de acompañarle y darle las respuestas, no sé si teníamos muchas. Tratamos de acompañarlos, ellos están muy unidos, se están ayudando mucho los unos a los otros".

La madre explica que esta agresión y acoso "no es la primera vez que ocurre". Luego, argumenta la situación: "Es un centro de régimen semiabierto, los menores que van y vienen, cumplen sentencias unos, luego otros y demás, son bastante agresivos, se saltan las normas, salen del centro, tienen el parque al lado y allí siembran el terror, esta es la más llamativa pero no es la primera vez".

" Torrelodones es un sitio muy tranquilo y seguro, hay pocos delitos. Tiene varios centros de acogida de menores con situaciones vulnerables y todos funcionan de maravilla... salvo éste . Este centro en concreto lo gestiona la Comunidad de Madrid, que ésta subcontrata a empresas privadas o asociaciones para que los gestionen, no tienen recursos y son limitadas", explica la madre.

"Son casas, en este caso es un chalé, con las puertas abiertas día y noche, los chavales entran y salen, no hay seguridad y no garantiza que estén vigilados y acompañados las 24 horas del día. Hay dos educadores muy jovencitos, por turnos, hacen lo que pueden... se les escapan, incumplen el horario, saben que van a delinquir, un día no vienen, otro les lleva la policía o los llaman desde el juzgado", termina diciendo sobre la situación del centro.