Los ganaderos, en situación límite: "El precio sube porque no hay leche, se matan a las vacas y no sé de donde pretenden que la saquemos"

"Llevamos avisando desde octubre, pues en abril reaccionaron al ver que l os camiones pasaron de llevar 25.000 litros de leche a 18.000, ahí se dieron cuenta que no les llegaba para cumplir los contratos con estos atracadores de la distribución...", sentencia López. Luego, concluye con mucha resignación: "Al no haber leche, dijeron los de la distribución que le subieran 'un poquito' al ganadero para que no se murieran".

Roberto López tiene que morderse la lengua a la hora de hablar sobre poner un tope al precio final del cartón de leche: "¡Llevamos exigiendo un precio mínimo de la leche que nos cubra los precios de producción y nos decían que era imposible! Ahora, con un par de bemoles dice esta señora ministra que lo toquen por arriba, que me parece muy bien, pero que la ministra de Trabajo se tenga que sentar con los de la distribución porque el inútil del ministro de Consumo y Agricultura no tiene lo que hay que tener... ¡es que se saltan al de agricultura!".

El ganadero es muy claro con la situación del sector: "El precio sube porque no hay leche, no hay más". Después, el entrevistado pasa a explicar su frase: "El precio en la distribución sube porque no hay leche, en el mes de julio ha descendido un 5% la producción láctea respecto al del año pasado, han cerrado 120 granjas de leche en este país, parece que no le importa a nadie. Se han matado 50.000 vacas de leche, más de las que tocaba matar, no sé de dónde pretenden que salga la leche".